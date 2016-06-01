Москва, 1 июня, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Российские легкоатлеты Сергей Кирдяпкин и Ольга Каниськина, дисквалифицированные за нарушения антидопинговых правил, вернули свои спортивные награды, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Melissa Lao Медаль победителя

Сергей Кирдяпкин был олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе на дистанции 50 км, Ольга Каниськина являлась серебряным призером в том же виде спорта на дистанции 20 км.

Спортсмены передали свои медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, а также Кубков мира, в российскую федерацию легкой атлетики. Олимпийские медали федерация передаст Олимпийскому комитету России.

По решению Спортивного арбитражного суда в швейцарской Лозанне (CAS) все спортивные результаты Каниськиной и Кирдяпкина в период с 2009 по 2012 год были аннулированы.

Напомним, в январе 2016 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) аннулировало результаты некоторых спортсменов, в том числе Кирдяпкина и Каниськиной, в период с 2009 по 2012 год. В список спортсменов, чьи достижения были аннулированы, также попали Валерий Борчин, Сергей Бакулин и Владимир Канайкин.