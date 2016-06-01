Москва, 1 июня, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Турция имеет возможность улучшить отношения с Россией: для этого нужно, чтобы Анкара принесла извинения за сбитый над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24 и за гибель пилота Олега Пешкова. Москва ждёт извинений, объяснений и компенсации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 1 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление, сделанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о желании наладить с Москвой отношения. Турецкий президент при этом заявил, что не знает, каких шагов от него ждёт Россия.

Песков ответил, что не считает возможным со своей стороны давать советы президенту другой страны. Но он вправе напомнить, что президент России Владимир Путин не раз говорил, что в данном случае требуется от Анкары.

«Именно президент буквально через несколько дней после убийства нашего летчика сказал, что после подобных агрессивных и предательских действий, естественно, российская сторона ожидает извинения, разъяснений причин произошедшего, выплаты компенсации за сбитый самолет, а также компенсации семье погибшего летчика», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня Эрдоган заявил, что не хочет сидеть в кресле обвиняемого и ссориться с Россией, однако не понимает, какого первого шага для восстановления отношений от него ждёт Москва. Он напомнил, что был с Путиным в дружеских отношениях, но «из-за пилота, который совершил ошибку, или по другой причине, принесли в жертву такую огромную страну, как Турция».