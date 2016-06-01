Калининград, 1 июня, 2016, 13:47 — ИА Регнум. «Фейсбук» удалил со страницы калининградского пользователя демотиватор, рассказывающий о Победе советского народа над фашистской Германией.

Знамя Победы над поверженным Рейхстагом

На рисунке была изображена пряжка с армейского немецкого ремня со свастикой и надписью «Gott mit uns» («Бог с нами»), а внизу дана подпись: «С ними был Бог, но победили советские атеисты».

«Очень верно и правильно сказано, и многие с этим согласились, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM калининградец Дмитрий Вишнивецкий, разместивший на своей странице демотиватор. — Но на следующий день редакция «Фейсбука» обвинила меня в нарушении норм сообщества, удалив фото и заставив меня заново пройти процедуру активации аккаунта».

ИА REGNUM уточняет, что с 1935 года слоган «Gott mit uns» был размещён на пряжках у немецких солдат сухопутных войск вермахта. Данный девиз также был установлен на здании Бундесвера (Вооружённых сил ФРГ), созданного через десять лет после окончания Второй мировой войны, 7 июня 1955 года. Однако в 1962 году девиз был заменён на слова — Einigkeit, Recht, Freiheit («Единство, право, свобода»). Полиция же ФРГ продолжала использовать призыв «Gott mit uns» на пряжках своих ремней вплоть до 70-х годов XX века.

Финский политолог Йохан Бекман, комментируя корреспонденту ИА REGNUM факт удаления демотиватора, предположил, что подобные «чистки» на «Фейсбуке» происходят, как правило, перед значимыми политическими мероприятиями в Европе.

«У меня вообще не так давно закрыли аккаунт на три дня без объяснения причин, — сказал Бекман. — Это делается стратегически на важное время, например, во время какого-то саммита, чтобы исключить критику правящих кругов ЕС».

Политолог прогнозируют, перед саммитом НАТО в Варшаве (8−9 июля 2016 года) в соцсетях следует ожидать «nastojashie chitski».