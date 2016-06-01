Ярославль, 1 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Конкурс на разработку проектной документации Карабулинской развязки в Ярославле признан несостоявшимся в с вязи с тем, что на него заявился только один участник. Это следует из документов, размещенных на официальном портале государственных закупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вскрытие конвертов состоялось 27 мая, на конкурс заявился лишь один участник — ООО «ГорКапСтрой», зарегистрированная в Москве. Начальная цена закупки составляла 220,5 млн рублей, «ГорКапСтрой» предложил цену в 207,3 млн.

«Официально конкурс признан несостоявшимся, так как на него заявился только один участник. Но закон в таком случае предусматривает возможность заключения контракта с этим единственным подрядчиком. Думаю, что при предоставлении всех необходимых документов, контракт будет заключен», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля Павел Логвин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия Ярославля уже объявляла конкурс на проектирование развязки в декабре 2015 года, однако он был отменен в связи с неподтверждением финансирования проекта, общая стоимость которого оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.