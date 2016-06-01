Киев, 1 июня, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Самая большая угроза для будущего успеха Украины — это популизм, — заявил на брифинге 1 июня сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине Иван Миклош.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разговоры

По его мнению, украинские популисты — это большие враги Украины, чем Россия, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У них нет решений проблем, они просто неправильно истолковывают события… В течение двух последних лет Украина переживала сложные времена, а главная причина этого — затягивание проведения реформ и желание популистов спекулировать на них», — заявил Миклош.

Советник также уверен, что все нынешние экономические проблемы Украины из-за того, что правильные реформы начиная с 90-х годов не происходили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что государственность Украины разрушает популизм. При этом министр социальной политики Украины Андрей Рева объявил, что вне зависимости от того, кто возглавляет Кабмин Украины, ситуация в стране будет ухудшаться как минимум до апреля — мая 2017 г.