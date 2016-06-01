Владивосток, 1 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В отношении главы Владивостока Игоря Пушкарева возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч.3 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп). Об этом заявил в среду, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин.

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По его словам, по данному делу проходят и другие лица, однако их имена в интересах следствия пока не раскрываются.

«Управлением по расследованию особо важных дел СКР возбуждено уголовное дело в отношении главы г. Владивостока Игоря Пушкарева и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч.3 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп)», — говорится в сообщении.

Ведется следствие, сообщает Следственный комитет России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня в администрации Владивостока проводились обыски и выемка документов. Здание мэрии было оцеплено, перед входом дежурили сотрудники УФСБ по Приморскому краю в масках.

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