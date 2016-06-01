Москва, 1 июня, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Михаил Миндлин, задержанный после проведённых накануне, 31 мая, обысков в центре, отпущен на свободу.

Василий Перов. Приезд станового на следствие. 1857 год

Вместе с ним после обысков и допроса освободили также его заместителя по финансово-экономической деятельности Дмитрия Мачабели, передаёт Life со ссылкой на источник в Минкульте РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миндлина и Мачабеле задержали по итогам обысков ГЦСИ. Их заподозрили в растрате бюджетных средств. Обыски проводили в здании центра на Зоологической улице в Москве сотрудники ФСБ. Мероприятия проводились в связи с уголовным делом в отношении замминистра культуры Григория Пирумова.

Напомним, что Пирумов был задержан ФСБ 15 марта в Ростове-на-Дону. В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении ряда сотрудников Минкульта и нескольких предпринимателей.