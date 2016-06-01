Донецк, 1 июня, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Украина так и не приступила к реализации положений Комплекса мер в рамках Минских договоренностей, которые были поддержаны Советом Безопасности ООН. Об этом сегодня, 1 июня, говорится в обращении главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«17 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН на своем заседании единогласно принял резолюцию по Украине в поддержку Минских договоренностей в целом и Комплекса мер в частности. С этого момента Комплекс мер стал международным правовым актом, обязательным к исполнению всеми участниками международного права. В указанной резолюции, в частности, говорится, что все стороны украинского конфликта должны в полной мере имплементировать Минские соглашения. В документе также подчеркивается, что конфликт может быть решен только мирным путем. Прошло уже полтора года с момента подписания Комплекса мер в Минске, но Украина так и не приступила к реализации его положений», — считает Захарченко.

Он обвинил Киев в систематическом нарушении режима прекращения огня и нежелании принимать закон об амнистии, что нарушает первые пункты Комплекса мер.

«Вместо этого Киев занимается имитацией реальных шагов и под надуманными предлогами затягивает процесс мирного урегулирования. Украиной не выполнены даже первые пункты Комплекса мер, которые предваряют политическое урегулирование: — режим прекращения огня Киев не соблюдает и продолжает обстреливать наши города. В том числе из тяжелых орудий, что является неисполнением пункта 2 Комплекса мер; — амнистия, прописанная в 5 пункте Комплекса мер, не принята; — украинская сторона имитирует процесс освобождения и обмена заложников на основе принципа «всех на всех», предписанный 6 пунктом Комплекса мер. Украинских военных, взятых в плен с оружием в руках, у нас пытаются обменять на людей, захваченных СБУ по надуманным поводам и зачастую не имеющих к конфликту никакого отношения. При этом наши боевые товарищи и тысячи политзаключенных продолжают оставаться в украинских тюрьмах», — сказал Захарченко.

Глава ДНР также анонсировал начало сбора подписей среди местных жителей за прекращение «АТО».

«На фоне этого Запад начинает осознавать, что такая тактика Украины — это саботаж Минских договоренностей и что мир в Донбассе сегодня выгоден всем, кроме Киева. Общественность Донбасса инициирует обращение к международным организациям с призывом остановить геноцид народов Донбасса со стороны украинской власти и прекратить карательную операцию, именуемую «АТО». Мы начинаем процесс сбора подписей и покажем всему миру, что миллионы наших сограждан ждут мира и прекращения кошмара, вот уже два года продолжающегося по вине Киева. Вместе мы сможем доказать, что правда за народом Донбасса. После этого ни одна страна мира не сможет молчать и закрывать глаза на беззаконие, творящееся на нашей земле. И никакая пропагандистская машина не сможет нам противостоять. Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано», — заверил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Захарченко обвинил Киев в демонстрации «русофобской истерии» и неготовности к компромиссам в вопросе проведения местных выборов в ДНР. «Киев ни на йоту не готов к компромиссам. Я уже не раз говорил о том, что Киев живет в своем виртуальном мире», — считает Захарченко.

Он напомнил, что Украина требует участия украинских партий и украинских СМИ на местных выборах в отдельных регионах Донбасса, а также контроля над процессом выборов со стороны Центризбиркома Украины. Захарченко полагает, что подобные требования украинской стороны фактически сводят на нет усилия, сделанные для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. «Когда Киев вылечится и вернется из виртуального мира в наш, реальный мир, тогда и поговорим. А на этом этапе признаем, что Киев совершенно не готов к переговорам и вообще непонятно, что он делает в разных переговорных форматах: «нормандском» и минском», — подытожил Захарченко.