Москва, 1 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам уголовное дело, возбужденное в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, в этом вопросе нужно ориентироваться на разъяснения и комментарии правоохранительных органов, которые выполняют следственные действия. Песков также отметил, что не знает, говорили ли президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на встрече о деле Пушкарева.

«Губернатор тоже не занимается следственными действиями», — сказал Песков, добавив, что на встрече говорили о предстоящем Восточном экономическом форуме и подготовке к нему.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали первого заместителя главы администрации, а также провели обыски у сотрудников администрации по месту жительства.