Ставрополь, 1 июня, 2016, 13:03 — ИА Регнум.



Jason Persse Граффити с заключённым — маляром

В Ставрополе проблемный объект фирмы «АртСтройТехно» нелегально строили заключенные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, с октября 2015 года по январь текущего года с подачи врио начальника исправительной колонии без договора со строительной компанией «АртСтройТехно» отправил заключенных колонии-поселения на стройку проблемного объекта — жилищного комплекса «Победа».

При этом осужденные никакой оплаты своего труда не получали.

Теперь начальник колонии подозревается в превышении своих должностных полномочий.

Напомним, что глава «АртСтройТехно» Лилия Склярова также арестована. В отношении нее возбуждено уголовно дело по статье «Мошенничество».

В Ставрополе приостановлена деятельность компании «АртСтройТехно», которая вела строительство жилищного комплекса «Победа» в Ставрополе и еще двух жилищных комплексов. Строительство ЖК «Победа», в котором числятся более 800 дольщиков, не завершено и заморожено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди обманутых дольщиков «АртСтройТехно» есть дважды обманутые дольщики застройщика ООО «Спас-ХХI». Их всего 17.

Именно им в августе 2010 года была передана земля по ул. Тюльпановая, 10 в Ставрополе площадью 8500 кв. м для строительства многоквартирного дома в качестве возмещения ущерба. Они заключили договор с компанией «АртСтройТехно» о строительстве там домов, однако с 2003 года обманутые «Спасовцы» так и не могут получить свое жилье.

Во время ежегодного отчета перед думой региона глава Ставрополья потребовал «реального уголовного наказания за «долевые» махинации».