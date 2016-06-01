Киев, 1 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. За время ведения военных действий в Донбассе погибли 68 детей, еще 186 получили ранения. Об этом 1 июня заявил председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, открывая заседание парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«За время военной агрессии в Донецкой и Луганской областях погибли 68 детей, ранены — 186 детей. По нашей информации, особенно в последнее время, с российских беспилотников сбрасываются взрывные устройства на украинскую территорию, от которых гибнут гражданские люди и гибнут дети. Поэтому сегодня для нас крайне важно акцентировать внимание на важности вопроса защиты детей, ведь каждый день дети становятся жертвами атак военной российской артиллерии», — объявил Парубий.

Он считает, что Украина должна как можно быстрее освободить «все украинские территории».

«Ради сохранения жизней украинских детей и будущего Украины мы не можем уступать врагу и должны как можно быстрее освободить все украинские территории. Сегодня в порядке дня мы поставили вопросы относительно защиты детей. По этим вопросам, я уверен, не будет дискуссий. Мы сможем поддержать депутатские инициативы для того, чтобы своими действиями и своими решениями отметить День защиты детей», — подытожил Парубий.

Напомним, 1 июня в мире отмечают День защиты детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы ДНР по правам ребенка Яна Чепикова заявила, что с начала военных действий в республике погибли 78 детей, еще 313 детей получили ранения различной степени тяжести. «Хочу отметить, что та информация, которая у нас имеется на сегодня, была также зафиксирована и подтверждена членами мониторинговой миссии ООН», — сказала Чепикова.