Киев, 1 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, парламент Украины в первом чтении поддержал законопроект, которым предусмотрена возможность менять отчество. Как сообщает ИА REGNUM, за соответствующий законопроект проголосовали 234 депутата при 226 необходимых.

Жан Батист Грёз. Отцовское проклятие. 1777

Принятый документ предусматривает внесение изменений в ч.1 и ч. 2 статьи 295 Гражданского кодекса Украины, которыми предусматривается право гражданина по собственному усмотрению менять свое отчество так же, как и свою фамилию и (или) собственное имя.

Изменить отчество имеет право физическое лицо, которое достигло 16 лет.

Как отмечают депутаты, Законопроект разработан с целью выполнения решения Европейского суда по правам человека. Ранее ЕСПЧ установил нарушение ст. 8 Конвенции о защите прав и свобод человека в том, что в законодательстве Украины не достаточно четко сформулирован вопрос смены отчества.