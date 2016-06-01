На Украине разрешат менять отчество
Киев, 1 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, парламент Украины в первом чтении поддержал законопроект, которым предусмотрена возможность менять отчество. Как сообщает ИА REGNUM, за соответствующий законопроект проголосовали 234 депутата при 226 необходимых.
Принятый документ предусматривает внесение изменений в ч.1 и ч. 2 статьи 295 Гражданского кодекса Украины, которыми предусматривается право гражданина по собственному усмотрению менять свое отчество так же, как и свою фамилию и (или) собственное имя.
Изменить отчество имеет право физическое лицо, которое достигло 16 лет.
Как отмечают депутаты, Законопроект разработан с целью выполнения решения Европейского суда по правам человека. Ранее ЕСПЧ установил нарушение ст. 8 Конвенции о защите прав и свобод человека в том, что в законодательстве Украины не достаточно четко сформулирован вопрос смены отчества.