Екатеринбург, 1 июня, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Свердловской области администрация Верхней Пышмы незаконно уменьшила площадь городских лесов с 1017 до 407 гектаров. В связи с этим административный иск направлен в Верхнепышминский городской суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Константин Маковский. В парке. 1881

В августе 2015 года постановлением главы администрации Верхней Пышмы был утверждён новый лесохозяйственный регламент, согласно которому площадь городского леса составила 407 гектаров, тогда как ранее она была 1017 гектаров. В результате проведённой прокурорской проверки было установлено, что 610 гектаров леса были лишены своего статуса, а значит, могут быть незаконно вырублены.

В результате прокуратура направила в суд исковое заявление о признании постановления главы администрации города недействительным. Надзорное ведомство настаивает на том, что принятое в администрации решение противоречит положениям статьи 105 Лесного кодекса Российской Федерации, а сокращение площади лесов окажет негативное влияние на экологию и окружающую среду.

Также по итогам проверки был признан ничтожным договор между администрацией городского округа и дачным некоммерческим товариществом «ЕРАНОС». Прокуратура установила, что мэрия выделила товариществу территорию под строительство, которая была незаконно выведена из лесного фонда.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что прокурорская проверка была организована после многочисленных обращений жителей города.

Напомним, что в 2014 году жители города выступали против вырубки леса на Молебке, на месте которого должно было начаться возведение складских строений. Жители писали многочисленные обращения в администрацию, проводили пикеты и митинги. Они указывали на то, что принятие в мэрии данного решения было проведено с нарушением градостроительного регламента.

По словам активистов, которые до сих пор занимаются защитой леса на Молебке, на данный момент статус территории находится в подвешенном состоянии. Также, по словам одного из жителей Верхней Пышмы, в апреле 2016 года арбитражный суд принял решение о разрыве договора аренды, в котором указывалось, что территория входит в зону городских защитных лесов, то есть является охранной зоной. Всего, по словам активистов, статус городского леса должен быть присвоен площади 1800 гектаров.