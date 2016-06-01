Ростов-на-Дону, 1 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону коммунальщики по-прежнему работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется улице Шоссейной, которая уже не раз оказывалась в зоне подтопления. Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в администрации областного центра, жителям домов, чьи дома больше всего пострадали от удара стихии, предлагают переселиться в маневренный фонд, а также обратиться за компенсацией.

rostov-gorod.ru На улицу Шоссейную пришла большая вода

Зону, в которую пришла большая вода, регулярно инспектируют чиновники. В ходе встречи с населением, которая состоялась накануне, заместитель главы ростовской администрации по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев отметил, что причиной частых подтоплений территории стал изменённый рельеф местности. Это произошло ввиду того, что неподалеку ведутся строительные работы (Левобережье Ростова-на-Дону готовят к ЧМ-2018 — прим. ИА REGNUM ).

«Поселок оказался низшей точкой, и это явилось следствием стока вод на территорию домовладений», — сказал Арцыбашев. По его словам, в ближайшее время весь рельеф прилегающей к улице Шоссейной территории будет изучен, чтобы впоследствии организовать «естественное движение ливневых стоков».

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Левобережье Ростова-на-Дону оказалось в зоне подтопления из-за ливня

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прогноз синоптиков пока неутешительный. В частности, до конца суток 1 июня, ночью и утром 2 июня в Ростовской области, в том числе в областном центре, ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с.