Свердловские летние окраины: район Екатеринбурга и юг области
Екатеринбург, 1 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Екатеринбург — город, в который лето приходит раньше, чем в окрестные свердловские города, а покидает его позже. Ещё одной территорией, которая может похвалиться более ранним приходом лета, является Каменск-Уральский — столица Южного управленческого округа. Представляем очередной фоторепортаж из Свердловской области.
Екатеринбург. Сортировка
Сортировка — это спальный район Екатеринбурга. В 1988 году она прогремела на весь Советский Союз — именно здесь, на станции «Свердловск Сортировочная», 4 октября 1988 года взорвался железнодорожный состав, гружёный тротилом и гексогеном. Промышленных предприятий здесь нет, зато имеется много зелени. О чём и свидетельствует фоторепортаж, который подготовил корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.
Каменск-Уральский
А теперь с помощью фотокамеры перенесёмся на юг области, в третий по величине город региона — Каменск-Уральский. Нынешнее лето здесь на редкость отрадное. Яркое солнце и жара выманивают жителей города «огня и металла» на улицы, свидетельствует корреспондент ИА REGNUM и жительница города Елена Миронова.
На площади Ленинского Комсомола молодежь не упускает возможность покататься на велосипедах и роликах. А погонять мяч можно на стадионе «Космос», чем активно пользуются юные каменцы.
В бассейне, в зорбинге, в жару — райское наслаждение.
Летом на дорогах традиционно возрастает количество автотранспорта. Впрочем, транспортные развязки, как и тротуары, не всегда отличаются высоким качеством, порой и просто разрушены временем. Кстати, одуванчики уже отцвели
Активно стали передвигаться по городу и велосипедисты. Кстати, в Каменске-Уральском все чаще говорят о нехватке велосипедных дорожек. Аналогичная проблема отмечается и в Екатеринбурге.
В контактном зоопарке тоже рады наступившему лету