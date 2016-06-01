Екатеринбург, 1 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Екатеринбург — город, в который лето приходит раньше, чем в окрестные свердловские города, а покидает его позже. Ещё одной территорией, которая может похвалиться более ранним приходом лета, является Каменск-Уральский — столица Южного управленческого округа. Представляем очередной фоторепортаж из Свердловской области.

Алексей Банников, ИА REGNUM Берёзовая роща

Екатеринбург. Сортировка

Сортировка — это спальный район Екатеринбурга. В 1988 году она прогремела на весь Советский Союз — именно здесь, на станции «Свердловск Сортировочная», 4 октября 1988 года взорвался железнодорожный состав, гружёный тротилом и гексогеном. Промышленных предприятий здесь нет, зато имеется много зелени. О чём и свидетельствует фоторепортаж, который подготовил корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Алексей Банников, ИА REGNUM В самом цвету

Алексей Банников, ИА REGNUM Зелёный островок мегаполиса

Алексей Банников, ИА REGNUM Излюбленное место отдыха горожан

Алексей Банников, ИА REGNUM На детской площадке

Алексей Банников, ИА REGNUM Одуванчикам транспорт не помеха

Алексей Банников, ИА REGNUM Одуванчики

Алексей Банников, ИА REGNUM Перекрёсток улиц Технической и Маневровой

Каменск-Уральский

А теперь с помощью фотокамеры перенесёмся на юг области, в третий по величине город региона — Каменск-Уральский. Нынешнее лето здесь на редкость отрадное. Яркое солнце и жара выманивают жителей города «огня и металла» на улицы, свидетельствует корреспондент ИА REGNUM и жительница города Елена Миронова.

На площади Ленинского Комсомола молодежь не упускает возможность покататься на велосипедах и роликах. А погонять мяч можно на стадионе «Космос», чем активно пользуются юные каменцы.

Лариса Курильская, специально для ИА REGNUM Площадь Ленинского Комсомола

Лариса Курильская, специально для ИА REGNUM стадион «Космос»

В бассейне, в зорбинге, в жару — райское наслаждение.

Лариса Курильская, специально для ИА REGNUM Зорбинг в бассейне

Летом на дорогах традиционно возрастает количество автотранспорта. Впрочем, транспортные развязки, как и тротуары, не всегда отличаются высоким качеством, порой и просто разрушены временем. Кстати, одуванчики уже отцвели

Лариса Курильская, специально для ИА REGNUM Одуванчики отцвели

Активно стали передвигаться по городу и велосипедисты. Кстати, в Каменске-Уральском все чаще говорят о нехватке велосипедных дорожек. Аналогичная проблема отмечается и в Екатеринбурге.

Лариса Курильская, специально для ИА REGNUM Велосипедисты

В контактном зоопарке тоже рады наступившему лету