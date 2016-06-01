Ереван, 1 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. 2 июня в Бундестаге (парламент Германии) состоятся обсуждения и планируется голосование проекта резолюции «В память геноцида армян и других христиан в Османской империи 101 год назад». Текст документа был разработан представителями правящей коалиции Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз, зелеными и социал-демократами. По мнению наблюдателей, документ будет принят, даже несмотря на угрозы в адрес федерального правительства со стороны Анкары.

bundestag.de Заседание Бундестага

С тех пор как в конце февраля 2016 года вопрос о признании геноцида армян был включен в повестку немецкого парламента, в германо-турецких отношениях наблюдается кризис, Анкара вновь начала оказывать давление на Германию, а депутаты Бундестага получают прямые угрозы в свой адрес.

В телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель премьер-министр Турции Бинали Йылдырым раскритиковал «необоснованные и неоправданные политические решения». Об этом пишет «Spiegel».

По инициативе Меркель вечером 30 мая состоялась телефонная беседа канцлера Германии и премьер-министра Турции. Меркель позвонила для того, чтобы поздравить Йылдырыма в связи с его назначением на должность главы кабинета министров. Последний же в разговоре заметил, что правительство Турции, вся страна и миллионы турок Германии озадачены развитием событий. «Анкара ждет уважительной позиции от правительства Германии и Бундестага», — заявил премьер-министр Турции.

В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган 31 мая призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель «к здравому смыслу» в связи с планами немецкого парламента обсудить законопроект о признании геноцида армян. Как сообщает телеканал NTV, лидеры провели телефонный разговор, в котором обсудили эту тему.

Эрдоган при этом заявил, что одобрение данного документа «нанесет вред двусторонним отношениям». «Мы ждем, что Германия будет действовать с позиций здравого смысла», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер на днях уже прокомментировал резолюцию по геноциду армян, заявив, что у Турции нет проблемы, связанной с «так называемым геноцидом армян». Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Мы спокойны в этом вопросе. В Германии на этот момент проживает более 3 млн турок, и наши отношения находятся на очень высоком уровне. Если страна втянется в такую игру, то в будущем это повредит нашим дипломатическим, экономическим, торговым, политическим и военным отношениям. Думаю, все это будет учтено», — сказал он. Эрдоган заявил, что сразу после принятия резолюции турецкое правительство внимательно изучит документ и даст ему соответствующую оценку. «Хочу, чтоб вы знали, что это решение не обязывает нас ни к чему — с точки зрения международного права», — сказал Эрдоган.

Депутаты Бундестага получали в последние дни по электронной почте угрозы и оскорбления в связи с планами принять резолюцию, пишет издание Spiegel Online.

В каждой из фракций признались, что их депутаты, особенно парламентарии с турецкими корнями, получали письма с оскорблениями. Автор проекта резолюции, сопредседатель «зеленых» Джем Оздемир сообщил, что в посланиях, поступивших по электронной почте, в соцсетях Facebook и Twitter неизвестные называли его «предателем», «армянским террористом» и даже «нацистом».

Некоторым журналистам, которые при освещении данной темы использовали термин «геноцид», и вовсе поступили угрозы следующего содержания: «Тебя нужно устранить», «Ты умрешь, как Грант Динк».

По данным Spiegel, в эти дни депутаты Бундестага и журналисты получают тысячи электронных сообщений, где выражается протест против планов принятия резолюции, отмечает ТАСС.

Однако автор проекта резолюции, сопредседатель партии «зеленых» Джем Оздемир заявил, что это решение хоть и может вызвать раздражение Анкары, но Германия «не позволит себя шантажировать со стороны такого деспота, как Эрдоган».

Президент Армении Серж Саргсян также призвал германских законодателей не поддаваться угрозам со стороны Турции при рассмотрении вопроса о признании геноцидом уничтожения армян в начале XX века. Об этом Саргсян заявил в специальном интервью немецкому изданию Bild.

Напомним, что Бундестаг давно обсуждает резолюцию о признании геноцида армян. В апреле прошлого года, когда мир отмечал 100-ю годовщину геноцида армян, в Бундестаге состоялась горячая дискуссия, однако правительство Меркель убедило зеленых не ставить резолюцию на голосование.

Канцлер не желает обострять германо-турецкие отношений, хотя бы по той причине, что в Германии около 4 млн человек имеют турецкое происхождение.

И тем не менее члены правящей коалиции осознают, что так продолжать нельзя, из разных стран, в том числе из Ватикана, идет мощная волна заявлений о признании геноцида армян.

По убеждению немецкого обозревателя Штефана Варстила, которого цитирует радио «Свобода», можно почти с уверенностью сказать, что Бундестаг примет резолюцию.

Такое же мнение выразил и находящийся в середине мая в Армении член Левой партии Германии, депутат парламента Гамбурга Мартин Дольцер, который убежден, что резолюция о признании геноцида армян будет принята, однако в содержательном плане будет слабой.

«Я считаю, что эта резолюция не такая полная, как решение парламента Франции. Партия левых уже 10 лет прилагает усилия в этом направлении, и хорошо, что наконец мы имеем резолюцию. Думаю, что Германия в этом решении не будет много говорить о своей ответственности. Они собираются принять более мягкую резолюцию, чтобы не обидеть Турцию. Я думаю, резолюция будет принята, однако она не будет очень сильной. Однако это будет первым шагом в правильном направлении», — в беседе с Радио «Азатутюн» сказал немецкий депутат, подчеркнув также, что Германия обязана признать факт геноцида армян, а также признать свое историческое соучастие в нем.

Другой член партии левых, представитель интеллигенции турецкого происхождения Хасан Бургуджуоглу также убежден, что резолюция о геноциде армян будет принята в парламенте Германии. По его мнению, принятию резолюции может помешать лишь канцлер Ангела Меркель, которая не хочет ставить под угрозу отношения с Турцией. «Я уверен, что резолюция будет принята в Бундестаге. Лишь один человек может помешать этому — канцлер Меркель. Поскольку проводимая в последний период политика показывает, что она стоит на стороне Турции, Эрдогана. Несмотря на то, что в Турции совершаются серьезные преступления, она не покидает Эрдогана. И мы, и немцы недовольны этой политикой».

Бундестаг Германии 16 июня 2005 года без предварительного обсуждения, единогласно принял резолюцию «День поминовения армян по случаю 90-й годовщины резни 24 апреля 1915 года — Германия должна способствовать примирению турок и армян», представленный фракцией блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза ХДС/ХСС.

В документе события начала прошлого века в Османской Турции не характеризуются термином «геноцид», однако в нем есть абзац, где говорится, что международные историки называют произошедшее «геноцидом армян». Проживающий долгие годы в Германии аналитик и журналист Ашот Манучарян назвал тогда документ «заявлением трусов». «Немцы хорошо знают, что геноцид армян был, их архивы полнятся документами, свидетельствующими об этом», — заявил Манучарян.

Федеральное правительство, исходя из дипломатических соображений, все эти годы избегало использования термина «геноцид».

Изменение в позиции Германии произошло после заявлений министра иностранных дел Франк-Вальтера Штанмайера и споуксмена Ангелы Меркель Штефана Зайберта. А президент Германии Йоахим Гаук в ходе выступления во время посвященной памяти жертв геноцида армян службы в Берлинском кафедральном соборе в апреле прошлого года квалифицировал события в Османской империи 1915 года как геноцид, отметив вину Германии в данном вопросе.