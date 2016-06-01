Ярославль, 1 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. В этом году все официальные пляжи Ярославля будут освящены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону. Ярославские спасатели отмечают начало купального сезона насыщенной программой. Так, в 10 часов утра на центральном городском пляже состоялась торжественная церемония открытия сезона, в которой приняли участие специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, Центра гражданской защиты, учащиеся парусной школы, дельтапланеристы, кадеты МЧС, школьники, представители духовенства.

ИА REGNUM

Спасатели провели показательные выступления «спасение утопающего». Они показали, как освободиться от захвата тонущего, каким способом лучше транспортировать его на берег, как оказать первую помощь. Школьникам же объяснили, как нужно правильно себя вести на воде.

Кульминацией торжественных мероприятий станет освещение трех городских пляжей — Которосльного, Тверицкого и пляжа в пос. Норское. Ранее все пляжи Ярославля были тщательно подготовлены к массовому отдыху горожан. Проведено обследование и очистка дна водоемов от мусора, стекла и бутылок, территория пляжей обработана от клещей и ежедневно очищается от мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.