Москва, 1 июня, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на негативной территории, по мере того как участники рынка ожидают саммита стран ОПЕК, а также данных по коммерческим запасам в США. Официальные итоги саммита станут известны 2 июня, но никто не ожидает никаких позитивных для цен изменений, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

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«Дисбаланс между спросом и предложением сократился из-за событий в Нигерии, Ливии и Канаде, а также за счет падения производства в США. Соответственно, это дает повод министрам говорить о том, что стратегия ОПЕК, направленная на вытеснение производителей с высокими издержками, работает. Brent предпринимала очередную попытку закрепиться выше $50, но она снова оказалась неудачной. Вполне возможно формируется некоторая неуверенность в преддверии саммита ОПЕК», — пояснил Полховский.

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«Занимать позиции на относительно высоких уровнях при том, что никакого позитива ожидать не приходится, безусловно, для нефти выглядит рискованно. Тем не менее потенциал для снижения у цен также невысок. В области 48−49 долларов Brent уже может быть привлекательна для покупок», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть снижаются, поскольку инвесторы опасаются увеличения квоты на добычу нефти странами-членами ОПЕК по итогам встречи в Вене. Так, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,94% — до $49,42 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,90% — до $48,67.