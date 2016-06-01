Тюмень, 1 июня, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Прокуратура Тюменской области обнародовпа итоги проверки коллекторов, которые в апреле звонками парализовали работу Центра по профилактике и борьбе со СПИД в Тюмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.

Тамара Златоуст Коллектор уже на пороге

Напомним, Тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИДом коллекторы атаковали звонками в течение трех дней. Сперва они представлялись сотрудниками колл-центра, потом досаждали медучреждению бесконечными звонками с требованием денег, затем — молчанием в трубке. Коллекторы утверждали, что якобы у одного из сотрудников тюменского центра борьбы со СПИДом есть долги. Попытки объяснить им, что звонками они терроризируют госучреждение были безуспешными.

Как поясняют в областном департаменте здравоохранения, используя автодозвон, вышибалы блокировали телефонные линии Центра. Пациенты были лишены возможности связаться с регистратурой и докторами. Центр профилактики и борьбы со СПИДом города Тюмени был вынужден обратиться в прокуратуру.

Прокурорской проверкой было установлено, что с 12 апреля на телефоны регистратуры и отдела профилактики с периодичностью одна-две минуты поступали звонки от неизвестной организации с требованием возврата денег одной из сотрудниц центра. Работница Центра отрицала наличие задолженности по микрозайму, однако в ходе проверки выяснилось обратное. Звонки в Центр поступали с номера телефона, который был зарегистрирован за екатеринбургским коллекторским агентством — ООО Служба безопасности «Цербер».

Согласно действующему законодательству, коллекторы не вправе были звонить в Центр и парализовывать его работу из-за денежного долга одной из работниц. Поскольку коллекторское агентство находится в Екатеринбурге, прокуратура Тюменской области направила материалы проверки в прокуратуру Свердловской области по территориальности.