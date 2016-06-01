Благовещенск, 1 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Ситуацию в больницах Амурской области можно назвать катастрофой, а жители Приамурья каждый день рискуют столкнуться с отсутствием медицинской помощи из-за растущей кредиторской задолженности учреждений. Об этом говорится в обращении депутата Госдумы Ивана Абрамова (ЛДПР) к Генпрокурору РФ Юрию Чайке, где парламентарий просит проверить деятельность министерства здравоохранения Амурской области на признаки коррупции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Подушевой норматив

В своем обращении депутат Госдумы объясняет свое видение причин сложившейся в областном здравоохранении ситуации. По его мнению, хаос в деятельность врачей пришел с введением «одноканального финансирования» здравоохранения, согласно которому услуги медицинских специалистов оплачиваются по «подушевому» нормативу.

В результате доходы больниц резко сократились, а гарантированный авансовый платеж по прикрепленному населению никак не сопоставим с реальными расходами и не пропорционален территории обслуживания.

«По тарифному соглашению на пациента в месяц предусмотрено 266 рублей. В эту стоимость включено все: осмотр участковым врачом по заболеванию, осмотр узких специалистов, лабораторное и диагностическое обследование, медикаменты, бензин, автотранспорт. Что интересно, подушевой норматив, установленный уже в региональной программе, составляет 12 844 рубля. Именно от этой суммы начисляются штрафы при проведении медико-экономических экспертиз специалистами страховых компаний в отношении медицинских учреждений, а вовсе не от суммы, указанной в тарифном соглашении…» — отметил Иван Абрамов.

В тарифном соглашении не прописаны проценты исполнения стандартов, что дает повод страховой компании СОГАЗ наложить штраф, который автоматически будет списан со счета медучреждения. Именно поэтому у крупных медицинских организаций резко повысилась кредиторская задолженность, из которой самостоятельно они выбраться просто не в состоянии, сообщил депутат.

Заниженные планы госпитализации

Вот уже 3 года в области не хватает денег на обеспечение стационаров из-за заниженных планов. По словам Абрамова, эти планы ежемесячно распределяют чиновники из Минздрава и территориального фонда медицинского страхования вместе с коммерсантами из страховых компаний.

«Превышение плана госпитализации не оплачивается страховой компанией, поэтому у больниц снова увеличивается кредиторская задолженность — потому как всю нагрузку по содержанию основных фондов, зарплате, налогам, медикаментам и продуктам они несут самостоятельно!» — сообщил Иван Абрамов.

Базы данных

Тяжелейшие условия существования амурских больниц еще больше усугубляются навязанными амурским Минздравом информационными системами, в которые врачи заносят данные пациентов.

«Программы эти работают некорректно, но чем больше неточностей допускают медики, тем больше штрафов на больницы наложат и получат страховые компании. И здесь стоит отметить, что в страховой компании «СОГАЗ-МЕД» (монополист медицинского страхования в Амурской области) должность руководителя службы обязательного медицинского страхования занимает Тезикова Н. Е., которая, по сути, курирует территориальный поток денежных средств обязательного медицинского страхования всей Амурской области!» — отметил Иван Абрамов.

По данным пресс-службы правительства Амурской области, министр здравоохранения Николай Тезиков с 2000 по 2011 год занимал различные руководящие должности в территориальном фонде обязательного медицинского страхования. 5 марта 2012 года он был назначен на должность министра здравоохранения региона. Имеет ведомственную награду Министерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения».