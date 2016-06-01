Москва, 1 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. В России удается эффективно справляться с проблемой убийств новорожденных и оставления детей без внедрения беби-боксов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина во время пресс-конференции, посвященной теме контейнеров для оставления детей.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607 год

«В 2007 году число отказов от детей составило почти 12,4 тысячи, сегодня — 5 тысяч с небольшим. Это число оставления детей в медицинских организациях сократилось безо всяких беби-боксов. Число убийств новорожденных тоже сократилось в два раза», — заявила Мизулина.

«Мы можем управлять этими процессами. Страна может с этими проблемами справиться через создание условий беременным женщинам и семьям, чтобы они могли справиться со сложной задачей рождения и воспитания ребенка», — подчеркнула она.

«Гораздо эффективнее сюда вкладывать деньги, а не в весьма провокационную затею, связанную с созданием беби-боксов», — добавила депутат.