Ярославль, 1 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. 3,9 тысяч жителей Ярославской области заработали за 2015 год более миллиона рублей. Годом ранее миллионеров в регионе было на 15% больше, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Управлении ФНС по региону.

По состоянию на 16 мая в налоговые инспекции Ярославской области поступило около 60 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2015 год. В ФНС отмечают, что их число по сравнению с прошлым годом выросло на 4 тысячи.

92% деклараций подали физические лица — почти 55 тыс. человек. Причем 3,9 тыс. человек заявили о доходах более миллиона рублей. 3302 ярославца заработали до 10 млн, 510 человек — от 10 до 100 млн, 51 человек — от 100 до 500 млн, 4 человека — от 500 млн рублей. Миллиардер в регионе только один.

Остальные декларации приходятся на долю индивидуальных предпринимателей, частнопрактикующих нотариусов и адвокатов, глав крестьянско-фермерских хозяйств.