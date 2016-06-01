Лондон, 1 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность допуска легкоатлетов сборной РФ на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, даже если Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) примет иное решение на совете, который состоится 17 июня. Об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC.

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В частности, МОК может воспользоваться тем, что проведение Олимпиады не подпадает под юрисдикцию IAAF.

Не исключено, что Международный олимпийский комитет может провести дополнительные допинг-тесты для спортсменов РФ, чтобы те атлеты, которые окажутся «чистыми», могли принять участие в соревнованиях под флагом РФ.

В то же время, отмечает британская телерадиовещательная корпорация, подобная резолюция МОК пока находится на стадии проектных консультаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство WADA приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории.

Именно тогда начал разгораться крупный допинговый скандал в российской легкой атлетике, который привел к запрету российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях, в том числе в летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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