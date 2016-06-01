Санкт-Петербург, 1 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Под петицией против присвоения новому мосту в Петербурге имени первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова подписались в Интернете уже почти 45 тысяч человек. Текст петиции, адресованной депутатам Заксобрания и губернатору Санкт-Петербурга, размещен на сайте change.org.

Игорь Павловский ИА REGNUM Мост через Дудергофский канал

Напомним, 30 мая Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга рекомендовала губернатору назвать новый мост через Дудергофский канал в Красносельском районе именем Ахмата Кадырова. Это вызвало большой общественный резонанс в городе, который никак не был связан с биографией первого президента ЧР, трагически погибшего в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года.

«Действительно, Ахмат Кадыров много сделал для прекращения конфликта в Чечне. Но, извините, при чем здесь Петербург?» — написал автор петиции Максим Кузнецов.

Ранее депутат Законодательного собрания города Ольга Галкина анонсировала начало реального, а не виртуального, сбора подписей горожан под требованием к властям не принимать решение о присвоении мосту имени Ахмата Кадырова. «Сбор подписей пройдёт среди жителей того микрорайона, где находится пока ещё безымянный мост. Очень важно узнать именно их точку зрения», — сказала депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мост Кадырова» может разделить Петербург на два берега

Также в городе прошло несколько пикетов и других акций против возможности такого наименования моста. В то же время сторонники «моста Кадырова» заявляют, что появление такого названия на карте города станет символом добрых взаимоотношений между Петербургом и Чечней.

Годом ранее Смольный отклонил предложение депутата Виталия Милонова назвать одну из улиц Петербурга именем Ахмата Кадырова, сославшись на тот же аргумент, о котором сейчас говорят противники такого названия моста — отсутствие связи политика и Санкт-Петербурга.