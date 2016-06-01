Брянск, 1 июня, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Брянской области признал гостиницу «Чернигов» в Брянске несостоятельным должником (банкротом) и открыл конкурсное производства в отношении МУПа сроком на шесть месяцев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, такое решение было принято по итогам рассмотрения заявления АО «Брянские коммунальные системы».

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В реестр требований кредиторов к гостинице были включены кредиты на сумму выше 4 млн рублей. По состоянию на 31 марта 2016 года гостиница владела имуществом балансовой стоимостью 4,7 млн рублей.

«Анализ финансового состояния МУП «Гостиница «Чернигов» г. Брянска, проведённый на основании данных бухгалтерской отчетности, показал, что восстановить платежеспособность должника невозможно», — сообщили в пресс-службе.

Судебное заседание, на котором будет рассмотрен отчет конкурсного управляющего, назначено на 24 ноября. Решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.