Красноярск, 1 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Бывший глава Большеулуйского района Красноярского края предстанет перед судом за предоставление сироте жилья, непригодного для проживания. Обвинение чиновнику предъявлено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей). Согласно этой статье, ему может грозить до трех месяцев ареста и штраф 120 тысяч рублей.

Вести Детально Аварийный дом

Как сообщили в главном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю, в 2015 году администрацией района был заключен муниципальный контракт на приобретение жилья для лица, оставшегося без попечения родителей. За 930 тыс. рублей был куплен одноэтажный дом, который был передан сироте по договору социального найма, и 24-летняя девушка переехала туда с двумя маленькими детьми.

Однако вскоре выяснилось, что дом непригоден для жилья, и девушка обратилась в правоохранительные органы за помощью. По результатам проведенной строительно-технической экспертизы было установлено, что дом имеет многочисленные нарушения строительных и пожарных норм и правил. Следователи провели проверку и установили, что чиновники администрации не проверили дом до его покупки.

Старший помощник руководителя краевого следственного комитета Ольга Дегидь рассказала ИА REGNUM, что на момент покупки данного непригодного жилья обвиняемый занимал должность руководителя районной администрации и с тех пор был переведен заместители, но это не избавит его от ответственности. «Сейчас он первый заместитель главы администрации, но он, конечно, будет привлечен к ответственности за то преступление, которое он совершил в ранге руководителя», — пояснила она.

Отвечая на вопрос, каким образом было установлено, что чиновники не проводили осмотр дома перед его покупкой, Дегидь сказала, что акт приема-передачи был чисто формальным. «Акт приема-передачи там был, но формальный, и на место для осмотра никто не выезжал», — подчеркнула она.

Собеседница ИА REGNUM также отметила, что в подобных случаях чиновники нередко стремятся по возможности исправить ситуацию, чтобы смягчить свою вину, однако в данном случае до сих пор ничего не сделано.

На сегодняшний день в краевых программах по улучшению жилищных условий принимают участие 274 молодые семьи. Краевая жилищная программа действует с 2006 года, и за этот период общая сумма выплат составила более 442 млн рублей.