Красноярск, 1 июня, 2016, 12:18 — ИА Регнум. В Красноярском крае установили максимальный размер платы за муниципальные и государственные детские сады. Как отмечают в пресс-службе краевого министерства образования, в эту плату включены расходы только за присмотр и уход за детьми.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Детский мир

Как пояснила ИА REGNUM специалист пресс-службы министерства Надежда Квитковская, за дополнительные услуги родителям придется платить отдельно. «У нас существуют отдельные услуги по детским садам, которые предоставляются родителям. В каждом отдельном случае стоит смотреть конкретную образовательную программу детского сада. Если в программу включены какие-то кружки, тогда за них платить не надо, если не включены — тогда детский сад предложит родителям на выбор», — сообщила она.

При этом сотрудник пресс-службы подчеркнула, что получать и оплачивать дополнительные услуги не обязательно. «Хотите, чтобы ваш ребенок ходил в эти кружки, тогда доплатите, не хотите — не доплачивайте. В присмотр и уход входит только питание и хозяйственное обеспечение», — сказала она.

Размер максимальной платы зависит от региона Красноярского края. По Центральным и Южным районам максимальная плата составит 1 706 рублей, в районах Крайнего Севера, за исключением Норильска и Таймырского муниципального района — 2 050 рублей, в городе Норильске и Таймырском муниципальном районе — 3 245 рублей. Муниципалитеты имеют право устанавливать размер платы ниже нормы, но не выше.

По словам Квитковской, различие в размере оплаты связано не с тем, что в южных районах более послушные дети, а с северным коэффициентом оплаты. «На Севере у нас априори всегда выше коэффициент, потому что там стоимость питания выше — только из-за этого. А также из-за неблагоприятных климатических условий. Это тоже отдельная статья коэффициента оплаты», — заявила она, добавив, что на Севере всем категориям населения предоставляются льготы.

На сегодняшний день за пребывание в детских садах Красноярска в группах полного дня родители платят 1 440 рублей, но это не значит, что с установлением максимальной платы в 1 706 рублей, цены немедленно поднимутся, подчеркнула собеседница ИА REGNUM. «Многие журналисты заключили, что после принятия такого постановления везде начнут поднимать плату до максимальной. Нет, для этого у территории должно быть соответствующее финансово-экономическое обоснование. И повышение уровня оплаты не должно быть выше уровня инфляции», — сообщила она.