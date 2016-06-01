Ярославль, 1 июня, 2016, 12:16 — ИА Регнум. День защиты детей Ярославская область отмечает большим количеством событий, организованных как властью, так и самими гражданами, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Основные мероприятия развернутся в этот день в Ярославле, где запланирована обширная праздничная программа.

ИА REGNUM Слингошествие в Ярославле

Старт массовому празднованию положило «слингошествие», в котором приняли участие мамы и папы, бабушки и дедушки вместе с детьми разных возрастов. Традиционная массовая семейная прогулка начиналась пять лет назад как мероприятие для активных мам, которые используют специальное приспособление для переноски детей — слинг. За эти годы «слингошествие» стало очень популярным среди ярославцев. Ежегодно в нём принимают участие более 150 семей. В этом году маршрут «шествия» пролегал по Волжской набережной. В финале «прогулки» состоялась лотерея, где разыгрывались призы от спонсоров и партнеров проекта. В завершение массовой семейной прогулки ярославцы выпустили в небо сотни ярких воздушных шаров.

На всех культурных площадках города проходят концерты, семейные праздники и театрализованные представления.

Особенно важным событием Дня защиты детей стало открытие нового детского сада в пос. Ивняки под Ярославлем. Детский сад № 3 «Ивушка» готов принять 140 малышей. Здание оборудовано современными системами безопасности, для каждой группы имеется отдельный вход, оборудованный в соответствии с современными требованиями.

Все группы, спортивный и музыкальный залы оснащены современным оборудованием, мебелью, игровыми модулями для развития детей, дидактическими играми, игрушками, музыкальными инструментами, спортивным оборудованием. В настоящий момент в садике скомплектовано 8 групп, в том числе 1 группа раннего возраста от полутора до двух лет. Садик построен в рамках областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011—2016 годы. Фактическая стоимость строительства составила более 115 млн рублей. Участие в церемонии открытия садика принял губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

В концертно-зрелищном центре «Миллениум» проводится восьмой открытый международный кинофестиваль для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и людей с ограниченными возможностями здоровья. Дворцы и дома культуры подготовили игровые и развлекательные программы.

Также 1 июня в Ярославской областной думе пройдет круглый стол, посвященный обсуждению законопроекта, в рамках которого предлагается запретить продажу алкоголя в определенные дни, в том числе в День защиты детей.