Москва, 1 июня, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Армейские международные игры пройдут в 2016 году с 30 июля по 13 августа на 19-ти полигонах, а также впервые на полигоне Республики Казахстан. В 23-х конкурсах примут участие более 100 команд из 23-х стран. Об этом сегодня, 1 июня, заявил министр обороны Российской Федерации генерала армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

Kremlin.ru Танковое подразделение на военных учениях «Запад-2013»

По его словам, по линии международного военного сотрудничества будет проведено 9 учений, в том числе антитеррористическое — «Мирная миссия», российско-белорусское учение «Нерушимое братство», а также российско-монгольское учение — «Селенга-2016».

Итогом подготовки летней подготовки Вооруженных сил РФ станет запланированное на сентябрь стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016».

«Выполнение указанных мероприятий позволит обеспечить необходимый уровень подготовки и готовности Вооружённых сил к выполнению задач по защите национальных интересов и адекватно реагировать на возможное обострение военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении», — отметил Шойгу.

«Всего в Вооруженных силах РФ за летний период будет проведено более 2000 учений различного масштаба. Кроме того, будет продолжена отработка учебно-боевых задач в ходе внезапных проверок войск», — добавил глава Минобороны.