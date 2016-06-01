Пенза, 1 июня, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Пензенской области четверых девятиклассников удалили с экзамена по математике, проходящего в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

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Отмечается, что причиной стало наличие у школьников мобильных телефонов. Трое учащихся сдавали экзамен в Пензе, и один — в Белинском районе региона. Решение о дальнейшей судьбе девятиклассников примет государственная экзаменационная комиссия в июне текущего года.

Следующий экзамен ГИА пройдет 3 июня — русский язык.

По данным ведомства, в основной этап ГИА по математике сдавали 10 328 школьников. На территории области работали 105 пунктов проведения экзамена, 16 из которых — на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе экзамена по обществознанию 26 мая этого года с испытаний удалили двоих школьников из Неверкинского и Кузнецкого районов области. девятиклассники также имели при себе мобильные телефоны. По словам начальника управления по надзору и контролю в сфере образования Пензенской области Алексея Федосеева, нарушители могут не получить аттестат об основном образовании в 2016 году.

Кроме того, на родителей учащихся может быт наложен штраф в размере до 3 тыс. рублей.