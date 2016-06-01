Москва, 1 июня, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Верховный суд России (ВС РФ) отказался пересмотреть приговор в отношении режиссера с Украины Олега Сенцова, осужденного к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

news.mail.ru Олег Сенцов

Представитель суда отметил, что «судья вынес решение об отказе в передаче дела и кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции».

Напомним, что ранее с кассационными жалобами в Верховный суд России с просьбой об отмене приговора обратились двое фигурантов дела — Олег Сенцов и Александр Кольченко (приговорен к 10 годам лишения свободы).

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Сенцов и Александр Кольченко были признаны виновными в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, попытке приобретения взрывных устройств, незаконном хранении оружия, а также в совершении двух терактов и подготовке еще одного.

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