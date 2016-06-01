Москва, 1 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. При исполнении федерального бюджета 2015 года Рослесхозом установлены недостатки и нарушения на общую сумму 2 млрд рублей, из них по доходной части — 1,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Счетной палаты РФ.

Иван Шишкин. Лесные дали. 1884

Основная доля неиспользованных бюджетных ассигнований приходится на проект «Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России», реализуемый совместно с Международным банком реконструкции и развития. Кассовые расходы за 2015 год составили 127 млн рублей, или 10% от предусмотренных. Планируемые в 2015 году работы по реализации проекта не выполнены. Отчетность не представлена.

Наибольший объем средств федерального бюджета — 24,1 млрд рублей, или 77,5% — направлен Рослесхозом в 2015 г. на предоставление регионам субвенций из федерального бюджета на осуществление ими отдельных полномочий в области лесных отношений. По ним не было израсходовано 258,3 млн рублей (1,1%).

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения в части предоставления межбюджетных трансфертов. При отсутствии соответствующих полномочий, предусмотренных Лесным кодексом РФ, ФБУ «Авиалесоохрана» на 2015 год Рослесхозом выделены бюджетные ассигнования в сумме 542,3 млн рублей.

В 2015 году Рослесхозом на реализацию мероприятий по информатизации на сумму 483,7 млн рублей были заключены госконтракты при отсутствии утвержденного плана информатизации.

Также проверка организации внутреннего финансового аудита Рослесхоза показала, что план проверок подведомственных организаций на 2015 год Рослесхозом не выполнен.

В целом в реестр федерального имущества не внесено 26 (8%) объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений); 105 (17,4%) объектов движимого имущества, первоначальная стоимость которого равна или превышает 0,5 млн рублей; 24 (31,2%) земельных участка. Кроме того, выявлен ряд других грубейших нарушений.

Счетная палата РФ направит представление в Рослесхоз, информационное письмо в правительство РФ, ФАС России, обращение в Генеральную прокуратуру, а также заключение в палаты Федерального Собрания РФ.