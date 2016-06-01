Калининград, 1 июня, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В Калининградской области за лето 2016 года военнослужащим Балтийского флота предстоит принять участие более чем в 20 учениях. Такие данные привели сегодня, 1 июня, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота.

Штаб Балтфлота Сила Балтфлота

В ходе манёвров будут отработаны практические действия корабельных сил, береговых войск и морской авиации флота.

Итогом боевой учебы станет зачетное тактическое учение группировки сил Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Кроме того, боевые корабли Балтфлота будут выполнять задачи в удалённых районах Мирового океана, как самостоятельно, так и в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. При этом интенсивность выходов кораблей в море в летнем периоде обучения значительно возрастёт, подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

В зимнем периоде обучения моряки-балтийцы выполнили более 150 ракетных, зенитно-ракетных и артиллерийских и торпедных стрельб, а также провели сотни корабельных учений и тренировок.

Особенностью зимнего периода обучения являлось то, что в процесс боевой подготовки экипажей кораблей успешно внедрена практика выполнения практических артиллерийских стрельб по реальным воздушным и морским целям.