Ростов-на-Дону, 1 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Выставкой «Политические партии и выборы на Дону» и семинаром для представителей региональных отделений политических партий в Ростовской области де-факто началась думская избирательная кампания. Организатором выступил облизбирком. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, представители партий собрались в Донской государственной публичной библиотеке и представили свои программы.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Выставка политических партий

Всего в Ростовской области зарегистрировано более 70 региональных отделений политических партий, но в выставке приняли участие только лишь те 18, которые проводят наиболее активную работу в регионе. Партия ЛДПР, к примеру, стенд выставила, но в семинаре участие не приняла, потому что у них на сегодняшний день идет реструктуризация местного отделения.

«Предвыборная кампания юридически может начаться, но на Дону этим событием был дан старт кампании, то есть де-факто она началась. Партии собрались, обсудили правовой аспект, встретились друг с другом. Можно сказать, что выборы начались», — отметил политолог, заместитель директора Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Дмитрий Абросимов.

По его словам, ждать в донском регионе каких-то сюрпризов не придется. Вопрос заключается только в том, сможет ли «Единая Россия» набрать больше 45% голосов. Тогда она получит дополнительное место по списку.

Политолог считает, что в Ростовской области «коммунисты традиционно возьмут не меньше двух мест, и скорее всего это будет списочный состав КПРФ, поэтому они пройдут. Как всегда ЛДПР займет одно место, так как у нас имеется электорат и поддержка партии имеется. «Справедливая Россия» в этот раз займет тоже два места. Один будет по списку, а Михаил Емельянов выиграет одномандатный округ. В одномандатных округах сюрпризов также не будет, так как кандидаты достаточно сильные, они знают свои территории, у них высокий уровень поддержки», — сказал собеседник.

Что касается конфликтов, то они могут возникнуть там, где начнется конкурентная борьба, то есть когда выяснится, набирают ли партии свой процент. Дмитрий Абросимов привел в пример кампанию 2011 года, когда оппозиционные партии, поддержав лозунг «Голосуй не за «Единую Россию», пытались забрать на себя голоса, но не смогли пройти.

Также эксперт считает, что в нынешних условиях «Яблоко» пройдет регистрацию и, возможно, преодолеет 5%-й барьер. Но это связано не с Ростовской областью, а с Алтайским краем, Карелией.