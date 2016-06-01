Ростов-на-Дону, 1 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Первый день лета, как практически и весь предшествующий май, своих жителей и гостей Ростов-на-Дону встречает пасмурно, дождливо и громогласно.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Фонтан в Покровском сквере готов к летнему зною

Но, несмотря на ненастную погоду, невольно вспоминается «Песенка о лете» из советского мультфильма «Дед Мороз и лето». В ней есть такие строчки: «…Мы в лесу ежа, быть может, встретим, хорошо, что дождь прошел…» Гуляющего ежа в донской столице, конечно, встретить практически невозможно, но зато увидеть одетый яркой зеленью город можно.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на реку Дон

Екатерина Булатова ИА REGNUM В воскресенье солнышко побаловало горожан. Зональная библиотека ЮФУ

Екатерина Булатова ИА REGNUM Факультет филологии и журналистики ЮФУ

Екатерина Булатова ИА REGNUM На тополиный пух жители города начали жаловаться уже в мае

Екатерина Булатова ИА REGNUM От дождя есть польза: он прибивает «летний снегопад», в пасмурную погоду так и хочется завернуться в плед с книгой в руках. Необычная клумба у здания Донской государственной публичной библиотеки

Екатерина Булатова ИА REGNUM Книгу можно взять на время прямо по пути домой — в Донской государственной публичной библиотеке, или остаться в читальном зале

Екатерина Булатова ИА REGNUM Благовещенский греческий храм рядом с ДГПБ

Екатерина Булатова ИА REGNUM Место для деловых встреч и свиданий — памятник Александру Сергеевичу Пушкину на улице Пушкинской

Екатерина Булатова ИА REGNUM Утром люди обычно спешат по делам. Аллея на улице Пушкинской

Екатерина Булатова ИА REGNUM Чистота — залог здоровья

Екатерина Булатова ИА REGNUM Место вишнёвого сада, заложенного в 2010 году, но прижились не все деревья

Екатерина Булатова ИА REGNUM Памятник Антону Павловичу Чехову рядом с вишнёвым садом

Екатерина Булатова ИА REGNUM На аллее Пушкинской даже в дождь по-летнему ярко

Екатерина Булатова ИА REGNUM Фонтан в Покровском сквере готов к летнему зною

И всё-таки ненастные дни непременно покинут южную столицу, на смену им придёт летний зной, как и положено этому времени года. Важно помнить, что «у природы нет плохой погоды», и наслаждаться каждым днём лета, ведь «лето — это хорошо!»