Таллин, 1 июня, 2016, 11:43 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Привлечение инвестиций на Украину

Российский оппозиционер Илья Пономарёв, обвиняемый в России по уголовному делу о растрате государственных средств в фонде «Сколково», в настоящий момент большую часть времени проживает на Украине, где занимается «превращением страны в витрину положительных изменений от взаимодействия с Западом». Об этом сегодня, первого июня, сообщает эстонское издание Postimeesсо со ссылкой на политика. Издание отмечает, что Пономарёв, участвовавший в международной конференции по региональной безопасности в Таллине, был представлен как «депутат Государственной думы Российской Федерации», и характеризует его как «противоречивую фигуру с витиеватой биографией».

По словам самого Пономарёва, «на Украине занимаюсь привлечением зарубежных инвестиций. Полагаю, что залогом для изменений в России являются успешные украинские экономические реформы — это витрина того, какие положительные изменения могут произойти от взаимодействия с Западом». Он признается, что пока в этом вопросе сдвигов не наблюдается: «К сожалению, Украине в этом отношении пока похвастаться нечем».

Оценивая происходящее на Украине, он назвал это словом «хаос»: «На Украине нельзя говорить ни о победе революции, ни о победе реакции. Пока что побеждает хаос: дым еще не рассеялся». В то же время он объясняет это недостаточным количеством прошедшего времени: «Слишком мало времени прошло с Майдана, чтобы можно было оценить его результаты. Пока успехов немного». В качестве успешной проведенной реформы Пономарев назвал реформу полиции. По его утверждениям, новая украинская полиция взяток не берет: «Реформа полиции проведена замечательно — там, где ее провели, полицейские взяток не берут». К сожалению, в большинстве отраслей такого эффекта нет, добавил он.

По его словам, в США он занимается «работой с российской диаспорой», с представителями российской элиты. Говоря о попытке Запада влиять на Россию изнутри, он посоветовал больше внимания обращать на русское зарубежье — на тех, кто вывез туда свои капиталы или обладает серьезными капиталами: «У Запада есть совсем беспризорные российские диаспоры, которые могут быть более успешными с точки зрения достижения перемен в России, но с ними не работает никто. Это ошибка». Пономарёв убежден, что давление на проживающих на Западе представителей российской элиты может привести к куда большему эффекту, чем попытки давления на саму Россию. «Западу нужно привести в порядок неизбирательное применение законов на своей территории. Когда российская оппозиция привлекает внимание к коррупционерам, занимающимся легализацией капитала на Западе, никто не расследует происхождение их средств», — отметил он.