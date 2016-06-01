Москва, 1 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Российский «Сбербанк» в ближайшее время предложит кредитным организациям создать сеть по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Perspecsys Photos Борьба с киберугрозой

По данным издания, встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с банкирами запланирована на пятницу (3 июня), ее инициатором выступил «Сбербанк». Встреча будет посвящена кибербезопасности и борьбе с киберпреступностью.

«Греф (глава «Сбербанка» Герман Греф) расскажет о центре борьбы с киберугрозами и системе мониторинга подозрительных операций «Сбербанка», — отмечают источники.

Кроме того, глава «Сбербанка» намерен предложить банкам создать на базе этого центра сеть по борьбе с киберпреступностью, отмечают источники.

Среди других вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече, безопасность хранения данных, взаимодействие банков и сотовых операторов, безопасность платежных систем и технология blockchain.