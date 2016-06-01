Ставрополь, 1 июня, 2016, 11:38 — ИА Регнум.



Vsevolod Knyazev Деньги

В Ставрополе жители сгоревшего дома, которому более 150 лет, получат компенсацию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации краевого центра.

В городе разработан план оказания экстренной помощи погорельцам и выработаны меры по оперативной ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Жильцов пострадавшего дома временно расселяют.

Сейчас они обеспечены горячим питанием и товарами первой необходимости.

На месте ЧП работают городские, районные и социальные службы.

Напомним, пожар произошел ночью, 1 июня в 01:40. Огонь охватил 200 кв. м кровли. К 03:39 пожар был ликвидирован.

По данным горадминистрации, в результате пожара в доме по улице Ясиновская, выгорело семь квартир, еще 19 пострадали от огня и продуктов горения.

Жильцы дома былиэкстренно эвакуированы после начала пожара. Однако одну женину спасти не удалось. Ее тело было найдено уже после того, как пожар был потушен.

Причины возгорания выясняются.

Отметим, что пострадавшему двухэтажному дому более 150 лет. Здание находится в исторической части города, рядом с домом писателя Сургучева.