Владивосток, 1 июня, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Столица Приморского края — город Владивосток — встречает лето переменчивой погодой. За несколько дней до 1 июня в регионе шли дожди, однако к Международному дню защиты детей небо прояснилось, и солнечные лучи буквально пробили ненастные облака.

ИА REGNUM Подземный переход в центре Владивостока

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ИА REGNUM Лавочки на Арбате во Владивостоке летом редко бывают пустыми

ИА REGNUM Фонтан на Арбате

С приходом тепла Арбат заполонили влюблённые парочки: кто-то ютится на скамейках, а кто-то спешит прикоснуться к частичке Великобритании во Владивостоке и торопится в пекарню Five o'clock.

ИА REGNUM Музыкальный фонтан на набережной Владивостока

В преддверии лета заработали фонтаны, на фоне которых продолжают делать снимки не только многочисленные туристы, но и местные жители, фотоархивы которых каждый год неустанно пополняются новыми кадрами излюбленного объекта десантников.

ИА REGNUM На набережной можно покататься на лодках и катамаранах

ИА REGNUM Самое популярное место летом во Владивостоке — набережная

Главная набережная Владивостока в тёплые дни традиционно становится похожа на муравейник. В разных её концах взрослые и дети находят занятия по душе: увлечённо ведут беседы, совершают морские прогулки на катамаранах, кормят голубей, катаются на каруселях или же просто довольствуются солнечными ваннами.

ИА REGNUM Зона отдыха на набережной Владивостока летом не пустует

ИА REGNUM Подземный переход в центре Владивостока

ИА REGNUM Местные йоги на площадке яхт-клуба «Семь футов»

Ближе к главной гордости Приморского края — морским просторам и пляжам — расположились местные йоги. К Международному дню защиты детей на площадке яхт-клуба «Семь футов» здесь уже в пятый раз проводится благотворительный марафон в поддержку тяжелобольных детей. Эта традиция успешно прижилась не только во Владивостоке, но и по всей России.