«Открыт закрытый порт Владивосток...» Фоторепортаж
Владивосток, 1 июня, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Столица Приморского края — город Владивосток — встречает лето переменчивой погодой. За несколько дней до 1 июня в регионе шли дожди, однако к Международному дню защиты детей небо прояснилось, и солнечные лучи буквально пробили ненастные облака.
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С приходом тепла Арбат заполонили влюблённые парочки: кто-то ютится на скамейках, а кто-то спешит прикоснуться к частичке Великобритании во Владивостоке и торопится в пекарню Five o'clock.
В преддверии лета заработали фонтаны, на фоне которых продолжают делать снимки не только многочисленные туристы, но и местные жители, фотоархивы которых каждый год неустанно пополняются новыми кадрами излюбленного объекта десантников.
Главная набережная Владивостока в тёплые дни традиционно становится похожа на муравейник. В разных её концах взрослые и дети находят занятия по душе: увлечённо ведут беседы, совершают морские прогулки на катамаранах, кормят голубей, катаются на каруселях или же просто довольствуются солнечными ваннами.
Ближе к главной гордости Приморского края — морским просторам и пляжам — расположились местные йоги. К Международному дню защиты детей на площадке яхт-клуба «Семь футов» здесь уже в пятый раз проводится благотворительный марафон в поддержку тяжелобольных детей. Эта традиция успешно прижилась не только во Владивостоке, но и по всей России.