Таллин, 1 июня, 2016, 11:36 — ИА Регнум. «Проект «электронная Эстония» (э-Эстония) направлен на уменьшение бюрократии в стране и чтобы у людей было время заниматься чем-то более продуктивным: учить детей, развивать свое предприятие, открывать мир, творчески мыслить». Об этом ИА REGNUM сегодня, 1 июня, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на выступление премьер-министра Эстонии, председателя праволиберальной Реформистской партии технологической конференции Latitude59 в Таллине.

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Рыйвас подчеркнул, что «современная технология должна не только помогать людям успевать больше и достигать большего, но и вдохновлять публичный сектор предлагать лучшие услуги благодаря цифровым решениям».

Рыйвас перечислил те достижения «э-Эстонии», которые сделали страну образцом развития цифровых услуг: «Одна из простейших в мире сред для ведения бизнеса, разумные налоги, общегосударственный быстрый Интернет, творческая среда, э-резидентство — это всего лишь некоторые примеры, из-за которых стоит приехать в Эстонию и сюда инвестировать».

Рыйвас также обратил внимание на позитивное влияние проекта «э-Эстония» на всю экономику страны и признал, что изменениям оказывается сопротивление со стороны ретроградов: «Законы, бизнес и технология должны сотрудничать, чтобы поддерживать инновацию. Поскольку новые технологии и бизнес-модели встряхивают старые отрасли экономики, то необходимым изменениям часто оказывается сопротивление».

Премьер-министр заверил, что эстонское государство продолжит работу по постоянному улучшению цифровой среды. «Одобренная в начале мая система start-up visa и расширение международных школ еще больше будут способствовать приезду в Эстонию людей с семьями», — убежден Рыйвас.

На конференции Latitude59 премьер-министр Рыйвас также передал карту э-резидента Эстонии главному докладчику технологической конференции герцогу Йоркскому, принцу Эндрю. Напомним, что герцог Йоркский является патроном предпринимательской и цифровой сферы в Великобритании в качестве представителя королевы.

Как сообщало ИА ранее, депутат Европарламента от крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии Эстонии Яна Тоом 26 мая выступила в Европейском парламенте с критикой эстонской системы голосования через интернет (э-выборы). Главным недостатком реализуемой в ее стране системы э-выборов Тоом назвала невозможность гарантии безопасности для электронной системы голосования. Ране глава Бюро по борьбе с отмыванием денег Эстонии признал, что с введением «э-резидентства» и упрощением делового производства мошеннических схем в Эстонии стало заметно больше, а благодаря слишком либеральной цифровой среде Эстония стала своеобразным «Панамским офшором» по отмыванию денег для предпринимателей Скандинавии.