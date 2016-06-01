Барнаул, 1 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В Республике Киргизия открыт представительский центр Алтайского госуниверситета (АлтГУ). Его появление будет способствовать обучению выпускников школ данного государства в российских вузах. Подробности сегодня, 1 июня, сообщили в пресс-службе АлтГУ.

Andrewwhite97 Корпуса «Л» и «М» Алтайского госуниверситета в Барнауле

«К российскому образованию в Киргизии очень большое внимание и оно востребовано. Мы встречались с председателем Ассамблеи народа Кыргызстана Токоном Мамытовым, который пообещал нам всестороннее содействие в работе со школьниками и студентами республики, поскольку Алтайский край является для них также стратегически важной территорией», — пояснила начальник Управления по работе с абитуриентами и содействия трудоустройству выпускников АлтГУ Елена Гончарова.

При поддержке представительства Россотрудничества в Киргизской Республике она с делегацией побывала Русского культурного центра «Гармония» (Бишкек), на базе которого и открылось представительство.

«В Киргизии мы работали при поддержке Русского культурного центра «Гармония», возглавляемого Александром Владимировичем Степанюком. Он помог нам провести большую предварительную работу со школами, организовать площадки для встреч. Так, в городе Каракол мы провели олимпиаду на базе физико-математического лицея им. Т. Сатылганова, в которой также приняли участие школьники из отдаленных районов Иссык-Кульской области. Это были действительно подготовленные ребята, у которых есть желание получить качественное российское образование, — отметила Елена Гончарова.

По ее словам, на олимпиаде в Бишкеке, организованной на базе Кыргызского Государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, приняли участие более 100 школьников и студентов, в том числе и из административного центра Жайылского района Чуйской области — города Кара-Балта».