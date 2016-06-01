Красноуральск, Свердловская область, 1 июня, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В Свердловской области четыре депутата городской думы Красноуральска сложили с себя полномочия по собственному желанию. Заявления были приняты и будут рассмотрены в течение 30 календарных дней. Об этом сообщила пресс-секретарь главы городского округа Красноуральска Ольга Черепкова корреспонденту ИА REGNUM.

Андрей Рябушкин. Боярская дума. 1893

Своё решение депутаты пояснили тем, что считают неэффективной работу председателя думы Светланы Рафеевой. В свою очередь, Светлана Рафеева сообщила, что эти депутаты отказались представлять декларацию о доходах, и, возможно, именно это и стало причиной их поступка, сообщает «Областная газета».

Ольга Черепкова уточнила, что депутатский корпус округа насчитывает 15 мест, а в данный момент в городской думе работает 13 депутатов. Таким образом, если все четыре заявления о сложении полномочий будут удовлетворены, то останется менее двух третей депутатов, которые не смогут принимать необходимые решения. Следующие выборы в городскую думу состоятся в 2017 году, и если дума будет признана нелегитимной, то потребуются внеочередные выборы.

Ольга Черепкова выразила уверенность в том, что некоторые депутаты всё-таки одумаются и изменят своё решение. «Я думаю, что по пути Арамили мы не пойдём», — подытожила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, городская дума Арамили была признана Свердловским областным судом нелегитимной, так как после сложения полномочий несколькими депутатами потеряла кворум. Верховный суд, в котором было обжаловано решение, оставил его без изменений. Так как выборы в городскую думу Арамили состоятся уже в текущем году, то представительный орган будет функционировать до осенних выборов в режиме принятых решений.

Напомним, что в конце 2015 года была распущена городская дума Режа. Тогда были назначены внеочередные выборы в представительный орган, которые состоялись в марте 2016 года.