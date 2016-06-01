Ашхабад, 1 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Российская газодобывающая и газотранспортная компания «Газпром» готова обсудить с туркменской стороной возможность досудебного урегулирования спора по контракту с «Туркменгазом». Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, сообщило РИА «Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

Представитель российской компании отметил, что основания для расторжения контракта на поставку туркменского природного газа у «Газпрома» были, но при этом не стал их называть. «Идет арбитражный процесс, как мы знаем, они могут идти не так быстро как хотелось бы, поэтому мы надеемся, что наши аргументы (в том числе по ценовым параметрам) будут не просто услышаны, но и компенсированы как коммерческое решение», — подчеркнул он.

Также Александр Медведев отметил, что «Газпром» не исключает того, что контракт на закупку газа в Туркмении будет возобновлен, передает информационное агентство ТАСС. «Что касается возможности урегулирования, такое окно возможностей есть, мы готовы к переговорам, но пока, к сожалению, не определено ни время, ни место их проведения», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2015 года «Газпром» подал в арбитражный суд Стокгольма иск против «Туркменгаза», потребовав урегулировать спор о пересмотре цены на закупаемый в Туркмении природный газ. В январе 2016 года российская компания досрочно расторгла контракт с «Туркменгазом», обосновав это серьезными нарушениями, допущенными туркменским газовым монополистом. В свою очередь туркменская сторона обвинила «Газпром» в неплатежеспособности и нежелании выплачивать долг государственному концерну «Туркменгаз», а также в том, что российский холдинг якобы пренебрегает контрактными обязательствами.