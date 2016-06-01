Москва, 1 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В десятку регионов с наибольшими объемами выданных кредитов вошли: Москва и Московская обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Краснодарский край, Свердловская область, Красноярский край, Татария, Башкирия, Нижегородская, Ростовская и Челябинская обл. Таковы данные исследования, проведенного Объединенным кредитным бюро (ОКБ).

bki-okb.ru ТОП-10 Самых кредитно-активные регионов России в апреле 2016 года

Почти во всех регионах зафиксировано снижение объемов выданных кредитов по сравнению с мартом 2016 г. Эта тенденция отмечается и в целом по стране: в апреле объемы выдач снизились на 2%, а количество на 7% по сравнению с мартом.

При этом в кредитно-активных регионах снижение было сильнее, чем в целом по стране. Наиболее заметно упали объемы новых выдач в Московском регионе (-15%), Санкт-Петербурге (-13%), Свердловской (-9%) и Ростовской обл. (-9%).

Положительная динамика отмечена только в Красноярском крае, где прирост объемов выданных кредитов за месяц составил 4%.