Ярославль, 1 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Ярославские градозащитники не смогли убедить участников публичных слушаний в необходимости отказаться от строительства нового микрорайона рядом с усадьбой Коковцевых и разбить на этом месте парк. 112 из 140 участников слушаний проголосовали за проект постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по ул. Калинина (в районе пересечения с ул. Рябиновой) во Фрунзенском районе города Ярославля». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

усадьба Коковцевых

На слушаниях выступил разработчик документации по планировке территории Олег Вяткин, который рассказал, что проектом учтена специфика местности, в частности зона реки Дунайки, а также близость будущего микрорайона к усадьбе Коковцевых. Этажность домов в новом микрорайоне распланирована с понижением в направлении усадьбы. Кроме того, в проекте предусмотрена большая рекреационная зона вокруг реки Дунайки, выходящая к усадьбе Коковцевых.

«Проект, обсуждаемый сегодня, предусматривает одновременно и школу на 1600 мест, и два детских сада, и дороги, и маршруты транспорта. Кроме того, решается наиболее волнующая жителей города проблема — судьба усадьбы Коковцевых. В проекте предусмотрена большая рекреационная зона, создание которой станет первым этапом восстановления в перспективе и усадьбы Коковцевых. Ведь рядом в результате появится красивая парковая зона с прудом, дополнив вид ансамбля. Проект планировки, после обсуждения с жителями будет являться законодательным актом, согласно которому в дальнейшем будет проводиться развитие данной территории», — пояснил депутат муниципалитета Ярославля, директор АО «Ярославльзаказчик» Сергей Калинин.

Между тем ярославские градозащитники остались недовольны как объяснениями авторов проекта планировки, так и результатом голосования. Они считают, что аудитория пуболичных слушаний была «мобилизована» городскими властями.

«Мы собирали 200 подписей жителей нашего микрорайона. К сожалению, не все смогли лично прийти. А те, кто пришел, они живут в других районах ‑ и Брагино, и Заволга, и Кировский район, и Ленинский район. Но при подсчете голосования эти подписи учтены не были», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Фонда возрождения усадьбы Коковцевых Надежда Комарова.