Таллин, 1 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум.



Victor Смерть от передозировки наркотиков

В 2014 году в Эстонии от передозировки умерло 98 наркоманов, что составляет 113,2 случая на миллион жителей, между тем средний показатель в Евросоюзе составляет 19,2 случая на миллион жителей. Об этом сегодня, первого июня, сообщило эстонское агентство BNS со ссылкой на отчет Европейского центра по мониторингу наркотиков и наркомании. Таким образом, в Эстонии показатель смертности от передозировки наркотиков самый высокий в ЕС — примерно в шесть раз выше.

В Эстонии ситуация хуже всего среди прибалтийских республик: в Литве средний показатель по смертности от передозировки наркотиков на миллион жителей составил 44,4 случая или 87 смертей от передозировки наркотиков, в Латвии зарегистрировано 10,6 смертельных случаев на миллион жителей.

По подсчетам Европейского центра по мониторингу наркотиков и наркомании, в 2014 году в Евросоюзе от передозировки наркотиков умерло не менее 6800 человек.