Прага, 1 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Фотошпионы сделали снимки нового кроссовера Skoda Kodiaq и разместили их в twitter испанского портала motor.es.

skoda-kodiaq.ru Skoda Kodiaq

Тестовый прототип замечен на испытаниях на дорогах общего пользования. Официальная презентация нового кроссовера запланирована осенью этого года на автосалоне в Париже. Он будет называться Skoda Kodiaq, получит семь посадочных мест. Сейчас чешский автоконцерн осуществляет тестовые испытания новинки, а её выход на мировой рынок ожидается в 2017 году.

Концепт-версия нового кроссовера была представлена на специальном мероприятии в Праге.

Его габариты схожи с габаритами моделей Volkswagen Tiguan и Seat Ateca. Дизайн нового кроссовера повторит решения экстерьера прототипа Skoda VisionS Concept, показанного на автосалоне в Женеве.

Skoda Kodiaq будет оснащаться и бензиновыми и дизельные двигатели, мощностью от 110 до 187 лошадиных сил. Еще автомобиль будет продаваться с гибридными силовыми установками, состоящими из 1,4-литрового 154-сильного бензинового двигателя и электромотора на 114 лошадиных сил с 6-диапазонной трансмиссией DSG.