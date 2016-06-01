Москва, 1 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. 1 июня в медицинских учреждениях Москвы пройдут фестивали здоровья детей, с участием актеров кино и цирка, заявил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, сообщается на официальном портале мэрии.

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Он отметил, что ко Дню защиты детей подготовлена праздничная программа: для юных пациентов и посетителей будут организованы павильоны здоровья, кулиинарии, творчества, а также заработает мобильный скалодром и школа безопасности МЧС. Возле медучреждений пройдут конкурсы рисунка на асфальте.

«Информация об этом размещена на сайтах каждого медучреждения», — пояснил глава департамента.

Хрипун также добавил, что всех детей ждут подарки, а для родителей пройдут мастер-классы по грудничковому плаванию, круглые столы о профилактике инфекционных заболеваний, тепловых ударов и о травмоопасности в летний период. Также родителей обучат гигиеническим навыкам по уходу за ребенком.

Напомним, в Москве подготовили более тысячи мероприятий в честь Дня защиты детей, который традиционно отмечается 1 июня. Центральными площадками станут Театральная площадь, Цветной бульвар и сад имени Баумана.