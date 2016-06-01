Санкт-Петербург, 1 июня, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга и Ленобласти смогли вычислить и задержать последнего остававшегося на свободе участника преступной группы, которая промышляла нападениями на игорные клубы, а также расстреляла милиционеров в Петербурге в 2010 году. Предполагаемый преступник шесть лет скрывался в лесах Приозерского района Ленинградской области. Об этом сегодня, 1 июня, сообщили в правоохранительных органах северной столицы.

Иван Шишкин. Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872 год

Преступная группировка с декабря 2009 года по август 2010 года совершила 9 разбойных нападений на граждан и игорные клубы, похитив в общей сложности более 2,5 миллионов рублей. 4 августа 2010 года в Красногвардейском районе Петербурга бандиты готовились к очередному налёту, когда их машину решил проверить наряд вневедомственной охраны. Поняв, что будут раскрыты, преступники неожиданно напали на милиционеров, заковали их в наручники и уложили на землю, а затем решили убить выстрелами в голову. В итоге один сотрудник МВД погиб, второй был тяжело ранен и остался инвалидом.

Семеро участников преступной группы были задержаны по горячим следам, а восьмой скрылся и был объявлен в федеральный розыск, напоминает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

И вот спустя 6 лет в результате проверки оперативной информации сотрудники угрозыска установили предполагаемое место нахождение подозреваемого. 41-летний Владислав Парушенков был задержан в Приозерском районе Ленобласти и доставлен в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.

Как отмечают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, Парушенков обвиняется в совершении целого ряда преступлений: приготовление к убийству, подделка документов, бандитизм, разбой и приготовление к нему, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия.

По версии следствия, подозреваемый, а также его подельники Ворожцов и Баташев, непосредственно участвовали в расстреле милиционеров и похищении их табельного оружия.

«В настоящее время Парушенков заключен под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Ранее приговором суда семь членов банды приговорены к лишению свободы, в том числе на срок более 20 лет. Расследование уголовного дела продолжается.