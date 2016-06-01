Москва, 1 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В ходе обысков у замглавы управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина было изъято 135 млн рублей, что составляет его зарплату за 240 лет. Чиновника подозревают в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne, заявил журналистам официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

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По его словам, в квартире Гарифуллина было обнаружено и изъято 9 млн рублей и $200 тыс, а также дорогая техника (компьютер MacBook Pro, два сотовых телефона Vertu), коллекция наручных часов люксовых марок (Rolex, Breguet, Patek Philippe, Audemars Piguet, Ulysse Nardin) и охотничьи ружья Browning, Blaser, Krieghoff Classic Germany.

В банковской ячейке чиновника следователи нашли 29 млн рублей, €300 тыс. и $300 тыс. Из банковской ячейки его жены, которая официально не работает, изъяли 35 млн рублей и $100 тыс.

В пользовании у семьи Гарифуллина находятся трехкомнатная и однокомнатная квартиры, таунхаус и дорогие автомобили — Porsche Panamera GTS, Porsche Cayenne S, Land Rover Rangerover Sport, Toyota Land Cruiser 200 и Volkswagen Phaeton. Официальный годовой доход чиновника составляет 558 тыс. рублей.

В отношении Гарифуллина возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки).